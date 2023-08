Sport senza barriere Al via la riqualificazione dei campi da calcio Affidato il progetto

Un impegno economico di 60 mila euro per sistemare gli impianti sportivi riservati alla pratica del gioco del calcio. La somma è stata inserita a bilancio dal Comune di Santo Stefano Magra per procedere alla manutenzione dell’impianto principale "Luigi Camaiora" di Santo Stefano e dell’area sportiva "Matelli" nella frazione di Ponzano Madonnetta all’interno dell’area dove è in fase di realizzazione in nuovo polo scolastico. Con la somma stanziata l’amministrazione comunale ha previsto di effettuare interventi manutentivi e di adeguamento normativo per il superamento delle barriere architettoniche all’impianto "Camaiora" di Santo Stefano Magra dove gioca e si allenano le principali formazioni della società sportiva Magra Azzurri dopo la dismissione del campo da gioco di Ponzano Corea e quello di riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione alla struttura "Matelli" di Ponzano Madonnetta sede delle formazioni giovanili del sodalizio Polisportiva Madonnetta. La progettazione degli interventi non può essere però svolta dal personale dell’ufficio tecnico comunale impegnato in altre attività in pieno svolgimento quindi è stato affidato all’architetto spezzino Samantha Vicentini che ha presentato un preventivo congruo rispetto all’entità dell’incarico.

E’ stata impegnata così la spesa complessiva di 2 mila 548 euro nel capitolo dedicato alla manutenzione straordinaria e ai ripristini funzionali degli impianti sportivi comunali. Onorario professionale che avverrà in unica soluzione a corretto espletamento delle varie fasi di incarico e a seguito della verifica della regolarità contributiva.

m.m.