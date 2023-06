Spiaggia libera, la brutta sorpresa, deserto il bando per la gestione

Sarzana, 10 giugno 2023 – Nonostante i 40 mila euro messi sul piatto dall’amministrazione Ponzanelli, anche il secondo bando per affidare in gestione l’ampio tratto di spiaggia libera che dall’associazione Kinderheim Sport&Natura arriva sino al Bagno Roma non ha dato l’esito sperato.

Entro le 12 di giovedì 8 giugno, termine di scadenza dell’avviso pubblico, non è infatti pervenuta al Comune di Sarzana alcuna istanza di partecipazione.

Non certo una bella notizia se si considera che a oggi, quasi a metà giugno, quando la stagione balneare dovrebbe essere già iniziata, non si sa ancora attraverso quali modalità verranno garantiti i servizi di pulizia e salvataggio alla cittadinanza per una porzione consistente e libera di litorale: ben 270 metri sui 350 totali dello ’spiaggione’ comunale.

«Il fatto che purtroppo non sia arrivata alcuna offerta conferma la tendenza degli ultimi che ha fatto emergere difficoltà nell’assegnazione della spiaggia libera – ha dichiarato l’assessore al Demanio Luca Ponzanelli, alle prese con la sua prima ’rogna’ –. Al più presto insieme all’ufficio tecnico decideremo come muoverci, ma sono certo che riusciremo a trovare una soluzione e lo faremo in fretta. Su Marinella c’è la necessità di far partire, e questa volta sul serio e al più presto, una riflessione ampia e organica".

Per il momento, dunque, l’unica certezza che si ha sulla spiaggia libera è che sarà Fabio Garbati, titolare de ’La tramontana’, a occuparsi della pulizia di 80 metri di litorale su 350: ossia solo quelli adiacenti al suo stabilimento.

Lo scorso 26 maggio, di fatti, una determina dirigenziale sottoscritta dalla dottoressa Valentina Chiavacci, lo autorizzava ad installare un box dotato di servizi igienici docce e spogliatoi in area demaniale, che aveva l’obiettivo di migliorare la fruizione, da parte dell’utenza, della spiaggia libera. Un problema annoso e difficoltà evidenti, quelle riscontrate dall’ente comunale negli ultimi anni nell’assegnazione della spiaggia libera.

Da ricordare però che, durante una riunione di quartiere svoltasi lo scorso febbraio alla presenza dell’amministrazione Ponzanelli era stato Luigi Alfieri, presidente della consulta di Marinella da ben trent’anni, a sollevare l’attenzione sulla questione della spiaggia libera di Marinella.

E lo stesso Alfieri, consapevole delle problematiche riscontrate nel corso degli anni per procedere all’assegnazione della gestione della spiaggia libera, aveva auspicato – per l’anno corrente – che venissero anticipate le tempistiche di emanazione dell’avviso pubblico, ritenendo che sarebbe stato opportuno procedere all’affidamento prima della festività di Pasqua.

Considerazione questa su cui – sebbene l’amministrazione Ponzanelli in un primo momento fosse sembrata concordare stimando di pubblicare il bando nel mese di marzo per procedere all’assegnazione nel mese di aprile – evidentemente non è stata riservata abbastanza attenzione. Difatti il primo avviso pubblico a titolo gratuito, andato deserto, era stato emanato lo scorso 5 maggio con scadenza fissata al 20 dello stesso mese.

Stessa sorte che, ma questa a volta a fronte di un corrispettivo di 40.200 euro per garantire oltre all’installazione di servizi igienici, pedane per consentire l’accesso al litorale a persone con disabilità, anche i servizi di pulizia e salvataggio quotidiani, è toccata anche al secondo bando.