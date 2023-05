Spiaggia attrezzata C’è l’ok al box servizi Il Comune fa pace con il Tramontana

Mentre ancora si attendono gli esiti dell’avviso pubblico volto all’affidamento in concessione della spiaggia libera di Marinella - che dal Bagno Roma si estende sino all’associazione Kinderheim Sport & Natura - il Comune di Sarzana ha accolto l’istanza presentata lo scorso 13 maggio da Fabio Garbati, titolare dello stabilimento balneare "Il tramontana" dove si richiedeva l’autorizzazione all’installazione di un box a uso servizi, docce e spogliatoio su area demaniale in consegna in uso all’ente comunale. Fabio Garbati, stando alla determina dirigenziale datata 26 maggio, potrà quindi procedere all’installazione del box da collocarsi in prossimità del Tramontana e "necessario per una migliore fruizione della spiaggia libera". Si impegnerà inoltre, a titolo gratuito, a provvedere alla pulizia quotidiana del box e dei servizi annessi e degli 80 metri di arenile pubblici sino al 30 settembre, senza però poter avere - almeno per il momento - la porzione di spiaggia in concessione.

Nella determina si legge infatti che l’atto "è volto esclusivamente a regolare l’effettuazione dei servizi preposti con l’autorizzazione dell’istanza e non costituisce concessione, né espressa né tacita, allo svolgimento di ulteriori servizi eo attività che richiedono, normativamente, preventivi atti di assenso eo autorizzazione". Da ricordare che lo stesso Garbati lo scorso anno, a seguito della tempesta del 18 agosto, aveva provveduto a installare delle strutture in legno per poter concludere la stagione a sostituzione di quelle che erano state sradicate dalla tromba d’aria. Manufatto quello che è stato oggetto di una contesa tra Fabio Garbati, titolare de "La Tramontana" e il Comune di Sarzana dal momento che, a seguito del sopralluogo della Guardia di Finanza, l’ente comunale aveva ordinato la demolizione delle strutture in legno realizzate nell’agosto 2022 perchè sprovviste di autorizzazioni. Fabio Garbati però, affidandosi all’avvocato Alberto Antognetti, aveva fatto ricorso al Tar chiedendo l’annullamento dell’ordinanza. Il giudice però, considerando l’imminente stagione estiva e i danni che l’abbattimento delle strutture avrebbe potuto provocare a questa, ha fissato la trattazione di merito del ricorso alla pubblica udienza il 22 novembre prossimo.

Intanto, al 27 maggio, come noto, i 350 metri di spiaggia libera nonostante i solleciti avanzati lo scorso febbraio dalla consulta di Marinella e il cronoprogramma annunciato dall’amministrazione Ponzanelli che stimava di emanare il bando nel mese di marzo e di procedere all’affidamento della stessa nel mese di aprile, sono ancora senza un gestore.

Il primo avviso pubblico emanato dal comune di Sarzana a titolo gratuito, con scadenza fissata per il 20 maggio, è andato deserto. Recentemente il Comune ha quindi provveduto a pubblicare un secondo bando volto all’affidamento in concessione dell’ampio tratto di spiaggia libera, a fronte di un corrispettivo di 45 mila euro. "Nulla è cambiato - ha commentato Luigi Alfieri, presidente della consulta di quartiere da noi raggiunto telefonicamente -. Nonostante le nostre sollecitazioni volte ad accelerare le operazioni di assegnazione della spiaggia libera le cose stanno ancora in alto mare. Avevamo detto che per noi sarebbe stato utile procedere all’assegnazione della spiaggia prima di Pasqua, ma ancora volta dovranno essere i sarzanesi, a pagare di tasca propria, per avere una stagione tardiva".

Elena Sacchelli