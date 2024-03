"Spezia Women trionfano nel derby contro Livorno: 6-0 e grande prestazione"

Spezia Women

6

Livorno

0

SPEZIA: Aliquò; Barraza ,Monetini, Lehmann, Duce, Dezotti, Ciccarelli, Manea, Lovecchio, Buono, Del Freo. All. Morbioni

LIVORNO: Sensi, Rizzato, Diversi, Rastelli, Griselli, Tamburini, Macciò, Pastifieri, Errichelli, Pantani, Martinis. All: Bonini

Arbitro: Gallo di Bologna Reti: 8° Lovecchio 18° Buono 35° Buono 44° Lovecchio 52° Monetini 65° Ciccarelli

LA SPEZIA - Bella e convincente vittoria delle aquilotte nel derby contro il Livorno. Risultato tennistico, contro una giovane e volonterosa squadra Toscana peraltro priva del suo attaccante piu importante Sitri. Ma la squadra di Morbioni è partita con il piede giusto e ha subito schiacciato la squadra amaranto. Prestazione super della Buona che ha propiziato la prima rete di Lovecchio, poi una sua doppietta a chiudere una partita da 8. In chiusura di tempo ancora Lovecchio realizza la sua doppietta. Nella ripresa spazio alle tante ragazzine, ma squadra che ha realizzato altri due gol ma potevano essere ancora di piu. Importante era vincere e ora dieci giorni decisivi con il recupero contro il Baiardo giovedì, quindi domenica Bergamo contro l’Orobica e trasferta sarda per ilo recupero contro il Baiardo.

Risultati: Meda-Pro Sesto 2-1, Caprera-Orobica 0-6, Moncalieri-Baiardo 1-2, Monterosso- Ivrea 0-4, Doccia-Lumezzane 1-6, Vittuone-Tharros Rinv, Roma-Azalee 0-2.

Classifica: Orobica 51, Lumezzane 50, Mocalieri 47, Azalee 44, Ivrea 37, Meda 32, Monterosso 30, Pro Sesto 28, Baiardo 27, Spezia (due partite in meno) e Roma 25, Tharros 22 (una partita in meno), Vittuone (una partita in meno) 12, Doccia 7, Caprera 6, Livorno 4 .

Marco Zanotti