Spacciatore fugge dalla polizia e si schianta contro un palazzo: arrestato

Sarzana, 10 marzo 2023 – Arrestato spacciatore dopo una rocambolesca fuga in auto terminata contro un palazzo a Luni Mare. Ad operare, questa notte, il personale della squadra Anticrimine del commissariato di Sarzana.

Nella serata era stato effettuato un servizio antidroga insieme all’unità cinofila della polizia di Genova con il cane Costantin e poco dopo la mezzanotte gli operatori, in località Luni Mare, hanno notato, in più occasioni, un transito sospetto di una autovettura Toyota Corolla con a bordo due cittadini stranieri a cui spesso venivano viste avvicinarsi in maniera furtiva alcune autovetture non meglio identificate. Le circostanze hanno indotto la polizia giudiziaria a procedere al controllo dell’autovettura e dei relativi occupanti. In questa ottica sono stati predisposti due equipaggi, uno in via Ugo La Malfa ed uno in via Brodolini, con l’intento di procedere al fermo del veicolo.

Era mezzanotte e un quarto quando l'auto, che procedeva lungo quella via in direzione via Palmiro Togliatti con il solo conducente a bordo, si è trovata davanti un equipaggio della polizia a sbarrargli la strada intimandogli l’alt, con la paletta di servizio.

Contestualmente è sopraggiunto alle spalle della Toyota, proveniente da via La Malfa, l’altro equipaggio a bordo dell’autovettura di servizio Fiat Panda, con colori di serie, per impedire l’eventuale fuga. Lo straniero alla guida della Toyota, per sfuggire al controllo di polizia, ha innestato repentinamente la retromarcia e, a velocità elevata, ha volontariamente e violentemente urtato la Panda con a bordo gli operatori, procurando ingenti danni nella parte anteriore sinistra del veicolo. Dopo l’urto, sempre per guadagnare la fuga, in retromarcia, ha proseguito la corsa inseguita dall’altra autovettura e, nel tentativo di effettuare un repentino cambio di direzione, ha perso il controllo del veicolo finendo la corsa sotto al porticato di una palazzina con ulteriori danni al proprio veicolo e al marciapiede di quello stabile di via La Malfa.

A quel punto il conducente della Toyota ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato bloccato dagli agenti, il tutto, con non poche difficoltà, in quanto lo straniero, sempre con il chiaro intento di fuggire, ha colpito ripetutamente con calci e pugni gli operatori intervenuti. L’extracomunitario è stato sottoposto a perquisizione personale: all’interno delle tasche anteriori dei pantaloni indossati è stato rinvenuto un quantitativo di sostanza stupefacente, che per le modalità di confezionamento e per il comportamento e la condotta tenuta dal soggetto, era indubbiamente da ritenersi destinata alla cessione a terzi: parliamo di 5 involucri contenente cocaina per un peso complessivo lordo pari a grammi 2,6 e 2 involucri di hashish del peso complessivo di grammi 1,9. Sul veicolo, non veniva invece trovato nulla.

Sul posto veniva fatto intervenire personale della polizia stradale della Spezia per i rilievi tecnici relativi al sinistro stradale e terminati gli accertamenti di rito, l’extracomunitario è stato portato alla casa circondariale di Villa Andreino alla Spezia.