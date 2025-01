Il Comune introduce la sosta gentile. Stalli gratuiti la prima mezz’ora

Sarzana, 25 gennaio 2025 – Sarà ancora Gestopark, società con sede ad Albissola, a cui è stata affidata nel 2014 la gestione dei parcheggi a pagamento del Comune di Sarzana, a portare avanti il servizio sino alla fine dell’anno corrente. A stabilirlo la determina dirigenziale sottoscritta dalla comandante della polizia locale Ilaria Benassi in data 2 gennaio e apparsa all’albo pretorio soltanto alcuni giorni fa.

Novità nella gestione dei parcheggi a Sarzana

In serbo però, stando a quanto riferitoci dall’assessore alla mobilità Stefano Torri, ci sarebbero alcune importanti novità che potranno entrare in vigore a partire da questa primavera.

Come noto da tempo la giunta Ponzanelli sta portando avanti un ragionamento sulla rimodulazione della sosta. Di fatti, nonostante l’ultima proroga a Gestopark della gestione del servizio, a partire dal prossimo anno si passerà a una gestione project financing. Serve però ancora tempo per sviluppare nei minimi dettagli una disciplina della sosta che sia condivisa da tutti gli stakeholders – operatori commerciali, associazioni di categoria e residenti – e che possa portare alla migliore gestione possibile dell’importante servizio.

Come anticipato, a partire da questa primavera, entreranno però in vigore alcune modifiche sostanziali che sicuramente saranno ben viste dal tessuto commerciale cittadino, settore che da tempo chiede interventi in questo senso.

Modifiche proposte dalla giunta

“Abbiamo inoltrato a Gestopark, che si è mostrata disponibile, una serie di richieste che andranno a modificare la gestione della sosta già dai prossimi mesi,” spiega l’assessore Stefano Torri. Tra queste modifiche, l’introduzione della sosta gentile, ovvero la possibilità per gli utenti che afferiscono nei parcheggi a pagamento di poter avere la prima mezz’ora gratuita. Oltre alla possibilità di poter parcheggiare gratuitamente ovunque la domenica abbiamo inoltre chiesto di rendere gli stalli gratis anche in alcuni sabati prestabiliti di bassa stagione.”

C’è di più: come anticipato qualche mese fa, tra le proposte vi è anche quella di introdurre la possibilità di integrare la sosta una volta scaduto il parcheggio – punto questo in fase di studio per via delle recenti modifiche al codice della strada. Tra le richieste inviate al gestore che da più di 9 anni si occupa del servizio anche quella di incrementare gli abbonamenti per i lavoratori del centro storico, che al momento ammontano a una sola trentina.

Prospettive future e commenti

Tra le novità della prossima stagione ci potrebbe essere anche quella di limitare il pagamento dei parcheggi in orario serale – quindi nella fascia 20-24 – ai soli mesi di luglio e agosto, rendendo così gli stalli blu gratuiti dopo le ore 20 anche nei mesi di giugno e settembre.

“Consideriamo questo come l’anno zero da cui partire – conclude l’assessore Torri – con importanti modifiche per arrivare a una gestione ottimale della sosta che verrà realizzata una volta interpellati tutti i soggetti interessati al processo di rimodulazione della sosta in chiave sostenibile e funzionale alla città.”

Elena Sacchelli