“Sos dispersi”. Ma è soltanto un’esercitazione

Sì è svolta domenica a Rocchetta di Lerici l’esercitazione provinciale di protezione civile delle pubbliche assistenze Anpas. Simulati scenari che hanno visto i volontari impegnati in ricerca dispersi e soccorsi impervi, anche con l’ausilio di unità cinofile, e nel far pratica di allestimento del campo base, di un posto medico avanzato e di gestione della segreteria di coordinamento, mettendo in piedi anche una cucina mobile. Organizzata da Federico Guidi della Pa di Vezzano, sono state coinvolte otto associazioni: le Pa di Vezzano, Lerici, Sarzana, Santo Stefano e Monterosso, la Croce bianca di Beverino e la Croce gialla di Spezia, col supporto delle unità cinofile delle Pa di Lerici e di Spotorno. "Lo scopo dell’esercitazione è migliorarci e dare un servizio alla collettività sempre di un certo livello", ha spiegato Guidi. Presente anche il presidente regionale Anpas Nerio Nucci. Preziosa l’attività il supporto del comune di Lerici.