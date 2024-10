La missione: ricordare la dignità degli operai che hanno vissuto questa storia vera. Uno spettacolo, ‘Solo io... in tutta Bilbao!!!’, che sarà presentato domani sera, alle 21, al Dialma Ruggiero di Fossitermi. Lo spettacolo, scritto da Danilo Puce e con la regia di Alessandro Albertini, tratta il tema del lavoro, è una storia vera ed è ambientato nella città di Bilbao nel 1984. I cantieri navali di Euskalduna, ubicati vicino al ponte Deusto, in pieno centro di Bilbao, furono – durante gli Anni Ottanta – uno dei pilastri della attività industriale del Golfo di Biscaglia. Nel 1983 il governo spagnolo mise in atto un piano di ristrutturazione per chiudere il cantiere che, in quel momento, dava da lavorare a 2.741 operai e alle loro famiglie. Iniziò un lungo conflitto operaio e sociale che vide nel ponte di Deusto uno dei suoi scenari principali. Erano in ballo la trasformazione urbana della città, ma anche il destino dell’industria di Bilbao. E di migliaia di famiglie. In difesa della dignità delle famiglie, un gruppo di mogli, compagne, madri e figlie degli operai parteciparono attivamente alle mobilitazioni, formando la Assemblea delle Mujeres di Euskalduna.

"Questa la storia – spiega Albertini – : Paco, e sua moglie Maribì, sono riusciti a risollevarsi dalla crisi economica e sociale che colpì le famiglie degli operai dopo la chiusura del cantiere navale Euskalduna. Un giorno Eneko, loro figlio che lavora a Madrid, durante una visita ai genitori viene a conoscenza del fatto che sua madre sta facendo un documentario proprio sugli avvenimenti che portarono alla chiusura del cantiere navale e per questo ha contattato alcune delle ‘Mujeres’ che avevano preso parte agli scontri con la polizia. Paco è piuttosto preoccupato, crede che non sia bene tirare in ballo la polizia e la politica su dei fatti accaduti molto tempo prima. Pensa che potrebbe essere pericoloso. Pericoloso per chi e per che cosa? A volte, nella vita, si ha bisogno di chiudere delle porte. Una porta lasciata aperta sbatte a ogni soffio di vento e il rumore è insopportabile’. Lo spettacolo inedito, sarà proposto dal gruppo teatrale ‘Lo Scantinato’, con in scena, oltre a Puce, anche Anna Abate, Daniele Bimbi, Enrica Maria Teresa Lombardi, Enzo Di Paola, Laura Biondi, Marina Bertolotti, Maurizio Ricevuto e Simonetta Vecoli. Info: 349 8758742.

Marco Magi