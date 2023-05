Soccorsi dalla Pa Cuccioli di capriolo lungo la strada

La pubblica assistenza di Vezzano ha salvato due cuccioli di capriolo, impauriti e soli senza la mamma. Venerdì pomeriggio i volontari, durante lo svolgimento di un servizio non urgente nella strada che conduce a Vezzano paese passando per Fornola, hanno raccolto la segnalazione di alcuni cittadini segnalavano sulla presenza di due cuccioli di capriolo sul bordo della via. I piccoli, stremati, disorientati e bagnati dalle abbondanti piogge della mattina, sono subito stati soccorsi dai volontari per evitare che venissero investiti dalle auto in transito. Allertati anche i carabinieri forestali. "Tra i nostri volontari intervenuti c’era anche una persona abilitata al soccorso di animali e fauna selvatica – raccontano i militi –. I cuccioli sono stati avvolti in lenzuola per evitare il più possibile la contaminazione con l’odore umano, collocati in un cartone e trasportati nella nostra sede, in attesa dell’intervento del servizio faunistico dei carabinieri forestali che, valutate le condizioni cliniche dei piccoli, provvederà alla loro liberazione in ambiente idoneo" . I volontari hanno vissuto l’esperienza come un momento di grande emozione perché il soccorso è una missione per qualsiasi forma di vita ma ricordano anche che è sempre bene evitare qualsiasi interferenza con gli animali selvatici, per non comprometterne la sicurezza. Nel caso si avvistino animali in difficoltà chiamare il 112 o il 1515 prima di compiere qualsiasi azione.