Sicurezza nelle scuole Al via la manutenzione

Restyling alla scuola di via Porcareda. Il Comune di Arcola prosegue con il potenziamento degli istituti scolastici. È stato approvato, proprio in questi giorni, dalla giunta comunale di Arcola il progetto di manutenzione straordinaria che interesserà la scuola Tancredi Bastreri di Arcola, per un importo complessivo di 149mila euro di cui 100mila con richiesta di contrazione di mutuo e 49mila deriveranno dal riutilizzo di economie relative a mutui contratti in annualità precedenti con possibilità di diverso utilizzo. I lavori – il progetto definitivo è stato redatto dal geometra Davide Podestà – interesseranno una serie di interventi sia riguardanti la sistemazione dell’area esterna, sia interventi edili sull’edificio per ottimizzarne la fruibilità. Opere che si configurano in una più complessiva riqualificazione delle strutture scolastiche del territorio comunale, infatti tutti gli edifici saranno oggetto di riammodernamento.

In questi giorni, ad esempio, riprenderanno i lavori di adeguamento alla normativa antisismica della scuola primaria di Romito, e a seguire il Comune sarà pronto a presentare il progetto e la realizzazione dei nuovi spazi relativi alla mensa del plesso di Romito, la cui riqualificazione si è resa necessaria dato che aveva subito ingenti problemi di infiltrazioni, costringendo anche gli alunni a non usufruire della sala per i pasti. Si ricorda, sempre nell’ottica di un miglioramento dell’offerta educativa, gli oltre due milioni di euro ottenuti grazie alla richiesta di fondi Pnrr, che saranno utilizzati petr l’ampliamento della scuola del plesso del Ponte di Arcola: si tratta di una nuova costruzione, adiacente al plesso del 2 giugno e destinata all’utilizzo per bambini in fascia pre-scolare, quindi fino a 6 anni. Una struttura moderna e funzionale dove potranno essere accolti almeno 120 piccoli e che costituirà il polo dell’infanzia.

Cristina Guala