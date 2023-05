Si celebra il Preziosissimo Sangue La reliquia esposta in varie chiese

Appuntamento con la tradizione religiosa domenica e lunedì prossimi a Sarzana. La città vescovile sarà infatti in festa per la ricorrenza anuale del Preziosissimo Sangue. A presiedere la celebrazione della vigilia, domenica, sarà monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza episcopale ligure. Come noto, la città è molto legata alla reliquia e ne è testimonianza – ricorda la nota della Diocesi – il testo dell’inno votivo che cita “Il Sangue retaggio degli avi”.

Monsignor Tasca sarà a Sarzana nel pomeriggio, alle 17.30 per il canto dei Vespri nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta e aseguire per accompagnare l’antica reliquia del Sangue in processione lungo le vie del centro. La processione si snoderà nel percorso tradizionale verso piazza Firmafede, via Fiasella, piazza Matteotti, piazza Luni e via Mazzini. Al ritorno in basilica, l’arcivescovo benedirà i fedeli con la reliquia stessa.

Lunedì, solennità del Preziosissimo Sangue per la città di Sarzana, sarà il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti a presiedere la concelebrazione solenne delle 10.30 mentre il vescovo emerito di Volterra Alberto Silvani presiederà invece la messa conclusiva delle 18, con la benedizione delle persone malate.

Fino a venerdì, in vista della festa, la reliquia viene esposta in varie chiese dell’antica diocesi di Luni-Sarzana, comprendendo anche la Lunigiana e la vicina Carrara: lunedì è stata ospitata nella concattedrale di Pontremoli, ieri nella chiesa di San Pietro di Avenza. Oggi, dalle 9.30 alle 18, la reliquia sarà nella chiesa del monastero delle Clarisse di Sarzana (già dei Cappuccini), domani alle 17.30 in San Francesco di Lerici, venerdì alle 17.15 in San Michele Arcangelo a Ponzano Alto. Infine sabato la reliquia sarà esposta alle 8.30 nella basilica concattedrale di Sarzana e potrà essere venerata dai fedeli sino alla messa delle 17.30.