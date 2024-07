Si amplia l’offerta sanitaria privata. Apre il nuovo centro polispecialistico

Nuovi servizi sanitari privati a Castelnuovo Magra: è stato inaugurato il centro polispecialistico Monsignori nella sede al piano terra del complesso di via della Pace. La nuova struttura completa l’offerta sanitaria territoriale lavorando in stretta sinergia con lo Studio infermieristico associato. Il centro garantirà prestazioni mediche specialistiche, dalla cura alla prevenzione alla riabilitazione, con apparecchiature diagnostiche di ultima generazione e l’impiego dell’intelligenza artificiale. Tra i settori coperti, cardiologia, medicina dello sport, ortopedia, chirurgia, urologia, diagnostica ecografica, senologia, endocrinologia, pneumologia, geriatria, medicina interna, visite di chirurgia vascolare, ginecologia e laser terapia, neurologia e dermatologia, reumatologia e terapia del dolore. "Investire nella sanità privata significa garantire ai pazienti un servizio tempestivo, personalizzato e innovativo", sottolinea l’amministratore delegato Francesco Monsignori, fondatore anche dello Studio infermieristico e tra i promotori del Polispecialistico insieme a Diego Biso, Marco Marchetti e Barbara Tronfi. Direttore sanitario è il dottor Mario Bianchi, con esperienza in medicina generale e specializzazioni in gerontologia, geriatria, tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio: "Il centro offre visite specialistiche, diagnostica strumentale e terapie, combinando tecnologie diagnostiche con la professionalità di medici esperti e infermieri". All’inaugurazione, venerdì,ano presenti tra gli altri il presidente dell’Ordine dei Medici Salvatore Barbagallo, il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche Francesco Falli, il direttore del distretto Asl Val di Magra Carlo Martini, il parroco don Andrea e la sindaca Katia Cecchinelli. A settembre il Monsignori darà il via completo alle attività sanitarie.