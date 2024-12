Shiba, sensibile e dolce. E’ l’ora di trovare famiglia

Shiba è un giovane esemplare femmina di incrocio corso, di taglia media e di quattro anni, che ad appena sei mesi di vita ha subito fatto ingresso, insieme ai suoi fratelli, nel canile municipale della Spezia; a seguito della legale rinuncia da parte del loro proprietario. Lucido mantello color grigio ardesia, tigrato a pelo corto, testa ampia squadrata; incorniciata da due orecchie pendenti di forma triangolare e sormontata da un tartufo nero voluminoso. Piccoli occhi ovali e ben distanziati tra loro, vigili e intelligenti. Segni particolari: smisurata sensibilità e sconfinata dolcezza. Shiba infatti è da sempre vissuta in canile e – fatta eccezione per le brevi passeggiate al di fuori della struttura con i volontari durante le quali, condotta al guinzaglio, si dimostra sempre bravissima - non ha alcuna esperienza del mondo esterno di fronte agli stimoli del quale si rivela quindi ancora tanto insicura e titubante. Introversa e timidissima Shiba si dimostra poi con tutti gli amici umani – specie se si tratta di figure maschili - che non conosce, ma è sufficiente qualche tempo, e po’ di pazienza, perché impari a fidarsi e finisca per sciogliersi fra coccole e carezze. Amante del contatto fisico e della compagnia di chi rappresenta per lei un punto di riferimento, Shiba è in attesa di una famiglia o di un singolo aspirante proprietario che abbia l’esperienza e la pazienza di intraprendere con lei un vero e proprio percorso conoscitivo: alla scoperta di quel mondo e di quella vita vera che, oltre il cancello di via Del Monte, stanno aspettando anche lei.

Alma Martina Poggi