"Sgravi fiscali per ’tagliare’ gli affitti dei fondi"

Ha chiesto collaborazione alle associazioni di categoria per affrontare insieme una strada che da tempo è in salita. Il candidato sindaco di centro sinistra Renzo Guccinelli ha convocato i delegati delle sigle del commercio proponendo idee, rilanciando progetti fermi e ascoltando le difficoltà che gli esperti del settore hanno illustrato. La necessità di trovare un rapporto di maggior coinvolgimento con l’amministrazione è stato ribadito dai partecipanti apparsi critici sulla scarsa condivisione di piani e progetti. Guccinelli ha ribadito la necessità di studiare ricette che tolgano la polvere a Sarzana: dagli sgravi fiscali ai proprietari dei fondi sfitti affinchè abbassino le richieste di affitto alla necessità di un piano strategico per marketing, viabilità e sosta. Tra le idee lanciate, in caso di vittoria, anche l’apertura di un ostello e la realizzazione di due parcheggi, retro della Pubblica assistenza e raddoppio di Porta Parma. Idea, questa, già annunciata dall’assessore in carica Roberto Italiani. Tra le perplessità, sollevate dai rappresentanti di categoria, gli scarsi introiti provenienti dalla tassa di soggiorno: 120 mila euro annui sono pochi considerando le tante strutture abilitate, compresi B&B e affittacamere, quindi la richiesta è stata quella di verificare i reali versamenti di risorse che devono essere impiegate proprio nel turismo e valorizzazione della città. Erano presenti Maurizio Grassi e Fabio Lombardi (Confesercenti), Nicola Carozza (Confartigianato), Matteo Tiberi (Cna Artigianato), Lorenzo Servadei e Alessandro Pontremoli (Confcommercio) e Giulia Coloru.

m.m.