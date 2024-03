Servizi sociali a Sarzana: Pd chiede chiarezza su nomine e personale

Servizi sociali in affanno: lo sostiene il Pd di Sarzana, che con due interrogazioni del consigliere Vico Rosolino Ricci chiede quando sarà nominato il direttore sociale e sostiene che occorre aumentare il personale. L’incarico di direttore sociale è ricoperto dal dottor Davide Cappellari, in prorogatio. Ad agosto era stato pubblicato l’avviso per individuare un candidato a cui conferire l’incarico dirigenziale di direttore sociale del distretto sociosanitario, a tempo pieno e determinato per 4 anni ma non se ne è più saputo niente. Allarme sulla dotazione organica dei servizi sociali comunali: i dem chiedono certezze sulla continuità operativa dell’area minori e sull’assetto organizzativo, anche in considerazione degli impegni assunti dalla giunta: "Si prospettavano assunzioni e perfino la disponibilità volontaria di un’assistente sociale in pensione. Quante di queste promesse sono state realizzate? Su quali risorse umane possono contare i sarzanesi che hanno bisogno dei servizi sociali?".