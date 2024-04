Serie A1, la corsa play off. Sarzana nella tana del Lodi

Una vecchia conoscenza sulla strada dei quarti di finale dei play off scudetto del campionato di serie A1. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation troverà ancora come avversario Amatori Wasken Lodi che già ha eliminato i rossoneri dalla Coppa Italia vincendo la gara secca disputata al Vecchio Mercato. I ragazzi del tecnico Paolo De Rinaldis inizieranno il delicato confronto in Brianza il 23 aprile alle 20.45 quindi il ritorno si giocherà sabato 27 al Vecchio Mercato. L’eventuale gara tre è prevista il 30 aprile sempre a Sarzana.

La formazione lombarda al termine della stagione regolare è arrivata alle spalle dei rossoneri anche se negli scontri diretti in campionato e Coppa Italia si è sempre rivelata un ostacolo insidiosissimo. La posizione di vantaggio nel piazzamento della stagione regolare e la chance di poter avere due eventuali confronti casalinghi dovrà essere sfruttata al meglio per proseguire la corsa e migliorare la stagione rossonera che si è conclusa con il record dei punti conquistati e il quarto posto. Peccato per la cocente delusione in Ws Europa Cup terminata in semifinale contro l’Igualada poi diventata campione grazie anche alla vittoria contro il Follonica.

Gli altri abbinamenti della corsa play off scudetto vedranno il derby maremmano tra Grosseto e Follonica mentre il Trissino riceverà una tra Sandrigo e Valdagno impegnate nella fase dei preliminari. Il Forte dei Marmi che ha chiuso la stagione regolare al primo posto se la vedrà contro la vincente del confronto tra Montebello e Bassano.

Per il Sarzana Gamma Innovation dunque ci sono ancora traguardi importanti prima di pensare al futuro che, come annunciato dal presidente Maurizio Corona, partirà dai punti cardine della squadra anche se ci saranno partenze importanti soprattutto tra gli argentini.

Ma prima di entrare nella fase del mercato, seguendo l’esperienza della valorizzazione dei giovani, molti dei quali stelle in formazioni importanti del campionato e tutti passati dalla maglia rossonera, il pensiero è rivolto agli attesissimi play off per proseguire un passo alla volta e togliersi nuove soddisfazioni.

