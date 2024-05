"Servono lavori nel parco"

L’ex consigliere Gianluca Colli e l’attivista del Movimento Cinque Stelle Daria Ferrari, hanno effettuato un sopralluogo nella frazione Piano di Vezzano II. In particolare si sono soffermati nel parco, adiacente al centro sociale, segnalando alcune piccole criticità all’amministrazione in modo da renderlo ancora più fruibile dagli abitanti della zona. L’intervento più urgente, che è stato anch’esso individuato durante la visita ha interessato la scarsa illuminazione a seguito di un atto di vandalismo. Il problema è stato segnalato all’amministrazione comunale che tempestivamente è intervenuta riparando il danno arrecato. "A questo primo intervento ne seguiranno altri per migliorare ulteriormente la fruibilità dell’area – spiegano Colli e Ferrari – la prerogativa principale è quella di dare risposte veloci ed efficaci alle problematiche evidenziate dai cittadini. Inoltre la sicurezza e il decoro urbano sono imprescindibili per Vezzano ligure in movimento".