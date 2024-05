Viabilità al collasso: "Un disastro anche in località la Cava"

Aumentano i problemi di viabilità a Vezzano e l’amministrazione comunale scrive alla Provincia per sollecitare interventi urgenti. Infatti non c’è solo il problema della provinciale di Buonviaggio chiusa dal 2 maggio a causa di una frana, ma anche l’unica strada che si può percorrere per salire o scendere dal capoluogo nella direttiva di Fornola è pericolosa a causa di avvallamenti.

Si tratta sempre della Provinciale, la località è la Cava dove le transenne a causa del cedimento della via, costringono al passaggio si una sola auto per volta. Ma la mappa delle situazioni viarie critiche di Vezzano non finisce qui. Anche oltre il cimitero storico di Vezzano alto, nel punto del paese detto Gisola proprio tra via Gisola e via della Stazione lo ‘scalino’ stradale è tangibile, lì c’è il rischio che la strada crolli, le moto e le biciclette devono mantenere l’equilibrio per non cadere. "Situazioni che ci destano particolare preoccupazione", scrive il Comune di Vezzano. Una situazione infatti che diventa più disagiata quando accadono eventi come quelli della prima settimana di maggio, che ha costretto all’interruzione della viabilità verso Buonviaggio. Il quadro però non è dei migliori neanche nell’altro lato dove ora, anche dopo la chiusura di via della Stazione, i mezzi si riversano tutti verso Fornola, ma poi, poco dopo il centro abitato sono costretti ad un imbuto.

Cristina Guala