"Agenda degli incontri politici a Bottagna, Fornola, Valeriano e altre zone: Ruggia, Bertoni e Iacopi in programma"

Jacopo Ruggia sarà oggi alle 21 a Bottagna al centro sociale, domani a Fornola stesso orario, giovedì al parco di Valeriano dalle 16 alle 19, sabato in piazza del Popolo dalle 9 alle 13. Massimo Bertoni sarà sabato in piazza del Comune alle 10.30 e domenica stessa ora in zona farmacia ai Prati, lunedì alle 18 incontro al parco della Fontaneta, alle 21 a Fornola zona Pubblica Assistenza. Emilio Iacopi sarà domani dalle 16 alle 19 a Valeriano, giovedì stesso orario alla rotatoria del Termo, venerdì ai Prati zona Carrefour, lunedì in via Goito sotto il Comune.