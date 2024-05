In campo “Castelnuovo civica”. L’ex assessore Ambrosini: "Programma di rinnovamento"

La carriera politica di Gherardo Ambrosini è arrivata alla svolta. Proseguire nel suo percorso amministrativo in maggioranza ma con la "promozione" a sindaco di Castelnuovo Magra oppure per la prima volta dopo tanti anni sedersi sui banchi dell’opposizione ? Una scommessa che l’attuale consigliere comunale uscente ha voluto tentare dopo aver compreso che gli ex alleati di coalizione stavano virando su un’altra candidata per le amministrative di giugno. E così tra forze civiche e qualche tacito appoggio di Lega e Cambiamo, pur senza simboli, che hanno diviso la coalizione di centrodestra è nata la lista "Castelnuovo Civica" di Gherardo Ambrosini. Assessore, consigliere, presidente della squadra Us Luni di ciclismo, della Federcaccia e della Castelnovese Calcio e anche consigliere provinciale: insomma l’impegno non gli è davvero mai mancato. E adesso cosa propone ? "Vogliamo realizzare un programma di rinnovamento - spiega Gherardo Ambrosini - per una gestione comunale più rispondente ai bisogni dei cittadini".

Dopo una ventennale esperienza amministrativa si è dimesso qualche mese fa da assessore e adesso si lancia nella sfida alla "collega" di giunta Katia Cecchinelli e del suo ex sindaco Marzio Favini oltre al rappresentante del centrodestra Gianfranco Andrei. "Ho dedicato parte della mia vita - prosegue - all’esperienza amministrativa, mettendomi sempre a disposizione della comunità castelnovese. E così sono tornato a fare quando mi è arrivata la richiesta di candidarmi con una mia lista". E’ stato il primo aspirante sindaco a mettersi in modo organizzando incontri al suo point elettorale aperto al centro commerciale La Miniera ma anche in tutte le frazioni del territorio per proporre il suo programma.

Quali sono i punti chiave ?

"Sono tanti condivisi con la squadra e ascoltando i cittadini. Abbiamo bisogno di una palestra comunale, così come di potenziare la sicurezza con l’incremento della videosorveglianza oppure il potenziamento delle strutture e delle attrezzature della Protezione Civile".

Sul fronte sociale ?

"Intanto l’accordo con i viticoltori - prosegue - di realizzare l’etichetta rosa per sostenere le donne vittime di violenza. E poi l’arrivo del maggiordomo di paese che sarà addetto ai serizi di assistenza domiciliare e l’apertura di un centro diurno per anziani".

Fanno parte della lista "Castelnuovo civica" candidati consiglieri di passate esperienze come Giorgio Salvetti oppure lo "storico" Euro Mazzi in campo dagli anni Novanta tranne alle elezioni di cinque anni fa. La squadra: Alessandro Panello, Ketty Ambrosini, Camilla Berrettoni, Luca Macaluso, Francesco Petacchi, Agnese Battistelli, Giorgio Salvetti, Euro Mazzi, Elisa Tulipani, Martina Tonelli, Andrea Giammori, Federica Spagnoli.

