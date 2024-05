Ricordato. Sergio Ramelli

Nella seduta del consiglio comunale di Sarzana dedicata alla Tari, il capogruppo Andrea Pizzuto ha voluto ricordare Sergio Ramelli, al quale è dedicata la sede del sarzanese di Fdi. L’esponente del Fronte della Gioventù morì a 19 anni a Milano il 29 aprile 1975 dopo una aggressione. "Per noi oggi è un giorno triste perché ricordiamo la morte di Sergio Ramelli, trucidato davanti a casa 49 anni fa da un gruppo di estrema sinistra – ha detto Pizzuto –. I colpevoli non sono mai stati identificati. E’ stato ucciso perché ha avuto il coraggio di manifestare le proprie idee in un periodo in cui non era facile farlo". Al ricordo si è unita Devoto del gruppo Ponzanelli sindaco e dall’opposizione Tiberi di Sarzana e Ricci del Pd che ha auspicato che "tutte le forze politiche si adoperino perché non accadano più atti di violenza basati su ragioni politiche".