Serata dedicata a Liszt Il pianista Cappello sul palco degli Impavidi

SARZANA

La serata in programma agli Impavidi martedì alle 21 è l’ultimo dei tre appuntamenti della sarzanesei della stagione 2023 della rassegna ’Concerti a teatro’. Sul palco il pianista Roberto Cappello con un programma interamente dedicato a Liszt. "Una tecnica trascendentale, una raffinatissima sensibilità artistica e spirituale, un costante impegno culturale e intellettuale nella scelta del repertorio volto ad esaltarne i più alti contenuti pongono l’arte interpretativa di Roberto Cappello ai vertici del concertismo contemporaneo – spiegano gli organizzatori –. Esordisce in pubblico a sei anni e, dopo la vittoria del Premio Busoni nel 1976, diventa acclamato protagonista nei teatri più prestigiosi di tutto il mondo, sia come solista che con orchestre e formazioni da camera". All’intensa attività concertistica affianca quella didattica.

Il concerto di martedì inizierà con l’esecuzione di trascrizioni al pianoforte del compositore di alcuni Lieder di Schubert per proseguire con la seconda versione della celebre Dante Sonata e, in finale, la trascrizione dell’Ave Maria di Schubert. La rassegna di musica classica è organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Biglietti alla biglietteria del Teatro degli Impavidi e online su www.vivaticket.it. Info sui prossimi appuntamenti al Teatro Civico della Spezia su www.concertiateatro.it.