Sarzana (La Spezia) 13 Febbraio 2022 - Si fa tutta in salita la strada dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nel torneo di Eurolega, la massima competizione di hockey su pista. I rossoneri sono stati battuti 4 a 0 dal Valongo e grazie al successo nel conronto tra le ex leader appaiate la formazione portoghese balza al comando solitario del raggruppamento staccando di tre lunghezze i rossoneri che restano solitari al secondo posto. Dopo il pareggio per 6 a 6 al Vecchio Mercato di Sarzana che aveva evidenziato la qualità della formazione portoghese il ritorno è stato equilibrato soltanto nel primo tempo che si è chiuso con i padroni di casa in vantaggio per 1 a 0. Nella ripresa il Valongo ha preso decisamente il comando delle operazioni chiudendo 4 a 0. Nell’altro confronto il Diessbach ha superato il Coutras con il risultato di 3 a 1. Dopo la quarta giornata il Valongo guida la classifica con 10 punti davanti a Hockey Sarzana 7; Diessbach 6 e Coutras 0. Nel prossimo turno in programma il 26 marzo si giocano Hockey Sarzana Gamma Innovation-Coutras e Valongo-Diessbach.



