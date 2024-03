Scuola d’infanzia a Fiumaretta. Festa per i locali rinnovati. Accoglierà da domani 24 bimbi

La campanella suonerà domattina per alcuni bambini che hanno hanno già effettuato l’iscrizione alla nuova scuola dell’infanzia inaugurata a Fiumaretta ma c’è ancora la disponibilità per occupare i 24 posti previsti così come sono aperti i bandi per consentire alle famiglie di ottenere i voucher stanziati da Regione Liguria. Il lungo percorso di riqualificazione dello stabile di via Ratti nella frazione marinara del Comune di Ameglia è giunto a conclusione e la struttura adesso può iniziare l’attività curata dalle insegnanti della cooperativa Cocea rappresentata dalla presidente Monica Rossi. All’inaugurazione oltre al sindaco Umberto Galazzo e all’assessore Sara Castagna erano presenti anche Michela Tagliavini del Distretto Socio Sanitario, Carla Maset pedagogista, la dottoressa Ciccarini di Asl 5 e le educatrici che presteranno servizio dalle 7.30 alle 16.30. Nel ricordare il lungo iter di conclusione del progetto avviato dalla precedente amministrazione comunale il primo cittadino con molto fair play istituzionale ha invitato a tagliare il nastro dell’asilo gli ex assessori Serena Ferti e Andrea Bernava che avevano seguito la realizzazione. All’investimento iniziale di 175 mila euro la giunta Galazzo ha comunque provveduto allo stanziamento di ulteriori 75 mila euro per completare i lavori comprendenti un’area magazzino, il sistema di areazione nel vano adibito a spogliatoio educatrici e al piano superiore la pavimentazione con tipologie antiurto e l’adeguamento del parapetto acquistando il materiale di arredo per gli spazi interni. Ottenendo così la necessaria autorizzazione da Alisa. Il nido potrà ospitare fino a 24 bambini dai 12 ai 36 mesi, la priorità nell’ iscrizione sarà lasciata ai residenti del Comune di Ameglia. La scuola ospiterà anche nei prossimi mesi le attività rivolte alle famiglie gestite nell’ambito del progetto Arco promosso dal Distretto socio sanitario e dalla cooperativa Cocea a completamento e integrazione del servizio nido.

m.m.