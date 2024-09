Scuola dell’infanzia “Leo Lionni”. Pronti per la prima campanella. Terminati i lavori programmati

Una torretta scivolo per il giardino, una nuova recinzione interna e pareti rinnovate nella stanza sensoriale Snoezlen della scuola dell’infanzia Leo Lionni di Bocca di Magra. Come da programma si sono conclusi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico i lavori che hanno riguardato anche la completa ristrutturazione dei servizi igienici e il rifacimento del pavimento dell’asilo della frazione di Ameglia. L’intervento - del costo complessivo di 35 mila euro - è stato eseguito dalla ditta Edilizia Tinca a seguito del progetto esecutivo redatto dalla geometra Cinzia Masetti dell’ufficio tecnico e va ad inserirsi all’interno di un programma di continuo ammodernamento e adeguamento dei plessi scolastici amegliesi fortemente voluto dall’amministrazione Galazzo. "Nelle scorse settimane – spiega l’assessore ai lavori pubblici Nicolas Cervia - anche tutta la nostra squadra di operai comunali è stata impegnata nei lavori di manutenzione ordinaria per interventi che hanno riguardato gli infissi interni ed esterni, le luci, l’arredo e, non ultimo la sistemazione del marciapiede nella scuola di Fiumaretta". Ma le scuole di Ameglia saranno anche più green: di fatti in tutti gli edifici scolastici comunali, grazie a uno stanziamento di 45 mila euro, sono state sostituite le vecchie luci con nuovi punti al led per favorire il risparmio energetico. "Solo per questa stagione – precisa l’assessore all’istruzione Sara Castagna – l’amministrazione ha investito oltre 80 mila euro sulle strutture scolastiche per renderle più funzionali e sicure per tutti i ragazzi. Questo non fa altro che confermare la centralità della scuole quale priorità del nostro programma".

Elena Sacchelli