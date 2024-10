Sarzana, la scuola va sott’acqua. Il tetto non ha retto: aule e corridoi allagati

Sarzana (La Spezia), 10 ottobre 2024 – Secchi e bacinelle hanno salutato l’arrivo a scuola dei ragazzi, docenti e personale in servizio all’istituto superiore “Parentucelli Arzelà“ di Sarzana. Un “tappeto“ di pioggia alto un palmo ha reso impraticabili i corridoi o comunque particolarmente pericolosi. La pioggia dello scorso pomeriggio e della notte è filtrata dal soffitto e inevitabilmente si è scaricata per ore sulle scale e in alcune aule.

La brutta sorpresa mattutina ha costretto il personale a tamponare il disagio sistemando alcune soluzioni di fortuna rimediando alcune bacinelle e cestini raccoglitori della carta. Una condizione davvero di forte disagio per tutti ma anche una forte sorpresa. Il tetto infatti era stato sistemato proprio nel corso dell’estate con tanto di sopralluogo eseguito dalla Provincia a pochi giorni dell’inizio della stagione scolastica. Per altro in quella occasione si era anche infortunato un geometra dipendente dell’ente spezzino che salito appositamente sul tetto per verificare l’avvenuto intervento era inciampato procurandosi la frattura di una gamba. I lavori al “Parentucelli Arzelà“ previsti dalla Provincia, ente proprietaria dell’edificio, si erano concentrati proprio sul tetto per evitare infiltrazioni oltre a sostituire alcuni infissi e sistemare l’impianto di riscaldamento.

Lavori eseguiti nel corso dell’estate proprio per non rischiare di arrivare impreparati all’arrivo delle prime piogge. Ma nonostante le operazioni effettuate ieri mattina la pioggia, caduta davvero con forte intensità, non è stata adeguatamente contenuta scatenando così le proteste dei ragazzi oltre che dei docenti costretti a camminare con cautela per evitare scivoloni sul pavimento. Nonostante il tentativo di asciugarlo la costante caduta di pioggia ha reso vano l’impegno del personale.

Alcuni ragazzi hanno voluto mettere in chiaro la situazione chiedendo nuovi interventi. “Nonostante siano stati effettuati dei lavori di manutenzione al tetto – hanno spiegato alcuni studenti delle quinte classi – la scuola è ancora soggetta a allagamenti quando piove a causa di infiltrazioni d’acqua dal soffitto. Il momento più critico è stato raggiunto in questi giorni a causa delle forti precipitazioni. L’atrio del piano superiore e numerose aule sono state completamente allagate. Fino a ora si è cercato di rimediare attraverso l’utilizzo di secchi che potessero raccogliere l’acqua che piove dal tetto però non sono più sufficienti. L’istituto risulta pericoloso perché è molto facile scivolare negli atri e sulle, due delle quali sono diventate inagibili. La situazione è davvero molto critica”. Il dirigente dell’istituto scolastico sarzanese che unisce sia gli indirizzi liceali che tecnico, turistico e agrario Generoso Cardinale ha messo al corrente della situazione la Provincia chiedendo l’attivazione degli uffici affinchè si proceda velocemente a una verifica dei controlli sui lavori eseguiti per evitare che la lunga stagione di autunno e inverno appena iniziata possa creare altre situazioni di forte disagio”.

Massimo Merluzzi