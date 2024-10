E’ diluvio su Sarzana, pioggia e allagamenti: problemi alla stazione e nei sottopassi

Sarzana, 8 ottobre 2024 – Allerta rossa a Sarzana per i temporali. E in una giornata di emergenza gli allarmi sono purtroppo stati pienamente rispettati. Sulla città è caduta una enorme quantità d’acqua in poco tempo.

Sono 79 i millimetri scaricati a terra in un’ora dalle 12 alle 13. Sono 100 invece i millimetri in sedici ore. Numeri che spiegano la situazione. E le conseguenze sono state pesanti. Con la stazione che è stata invasa completamente dall’acqua. Mentre diversi sottopassi si sono allagati.

La diretta sul maltempo in Liguria

Il torrente Calcandola, che scorre in centro a Sarzana, in piena a causa della pioggia

Alcune auto sono rimaste intrappolate perché l’acqua è arrivata ben oltre lo sportello. Le vetture si sono bloccate ma fortunatamente non si hanno notizie di persone con danni fisici. Solo tanta paura ovviamente per un temporale che era stato annunciato come molto forte. Problemi in particolare si segnalano in via XXV Aprile.

Black out momentanei si segnalano nelle abitazioni tanto a Montalbano, nello Spezzino, quanto a Battifollo e Sarzanello in Val di Magra

Problemi anche alla stazione: i sottopassi che portano ai binari sono stati completamente invasi dall’acqua. Tanti i disagi per i passeggeri che si sono trovati con l’acqua alle caviglie, come testimonia un video di Spezzino Vero. La Protezione Civile monitora la situazione. Il torrente Calcandola, che scorre in città, è in piena.

Anche a Spezia l’allerta è rossa e il monitoraggio sulla situazione continuo. Qualche disagio lungo viale Italia e a Cadimare dove a causa del mare che non riceve si sono avuti piccoli allagamenti.