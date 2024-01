Scontro frontale al Cafaggio. Gravissimo un motociclista. Illeso il conducente dell’auto

Un cinquantenne è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cisanello di Pisa dove è stato trasportato ieri pomeriggio nel volo della speranza richiesto urgentemente dalla Pubblica Assistenza di Romito e dal personale del 118 che nel primo pomeriggio di ieri sono arrivati sul luogo dell’incidente in via XXV Aprile nel territorio di Ameglia cercando di assistere il motociclista apparso in condizioni davvero molto critiche. Si è scontrato con una automobile che stava procedendo in senso contrario e che dopo aver evitato un’altra vettura è entrata in collisione con la motocicletta che stava dirigendosi in direzione Bocca di Magra.

Il terribile scontro, sul quale dovranno far chiarezza gli uomini del reparto della polizia stradale, è avvenuto ieri poco prima delle 15 all’altezza del centro commeriale nella zona del Cafaggio di Ameglia. In un attimo il transito su la Statale si è paralizzato. Alla guida della Fiat un uomo di 64 anni apparso in forte stato di choc ma senza conseguenze fische. E’ stato il primo a correre in aiuto del motociclista, A.C. residente a Castiglione Chiavarese, apparso immediatamente in condizioni serie per le conseguenze della botta alla testa e al torace. Sono arrivati i mezzi della Pubblica Assitenza di Romito e l’automedica del 118 che hanno immediatamente chiesto un trasferimento urgente.

In supporto degli operatori è arrivato anch l’elicottero Pegaso che inizialmente ha cercato di atterrare direttamente sulla strada preferendo poi una manovra più sicura in un terreno di via Cuccarello a pochissima distanza dal luogo dell’incidente. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dal personale della polizia stradale di Spezia che ha provveduto anche a disciplinare il traffico che si stava facendo piuttosto pesante tenendo conto che la viabilità è stata fermata per diverso tempo.

Massimo Merluzzi