Sconti alle nuove attività in centro: il Comune di Ameglia riduce la Tari. Approvate le tariffe del biennio

Ameglia, 28 luglio 2024 – Un ritocco alla Tari per il sollievo delle famiglie amegliesi. E per incentivare le aperture di attività nel centro storico l’ente metterà a disposizione 30 mila euro. Il consiglio comunale di Ameglia infatti ha approvato le nuove tariffe sulla tassa dei rifiuti per le utenze domestiche e non solo , sulla base della revisione biennale del piano economico finanziario 2024-2025. Per l’anno in corso, il nuovo piano economico finanziario si attesta a 1 milione e 888 mila euro mentre per il 2025 si arriverà a 1 e 844 mila euro.

Da ricordare che il piano dello scorso anno superava di poco i 2 milioni. Quindi la diminuzione delle tariffe riguarderanno sia la quota fissa che quella variabile per tutte le varie componenti famigliari, con una riduzione media della quota fissa dell’11 % e della quota variabile intorno al 20%. "Per le utenze non domestiche – ha spiegato l’assessore Nicolas Cervia – abbiamo anche in questo caso importanti riduzioni sia sulla quota fissa che sulla quota variabile. Per i prossimi due anni riusciremo a fornire una risposta tangibile alla cittadinanza, andando a diminuire la tassa dei rifiuti e confermando anche tutte quelle riduzioni e agevolazioni previste nel regolamento Tari. In particolare, lo sgravio totale per i redditi Isee più bassi, sostegno delle fasce più deboli; gli sgravi per le famiglie numerose e le riduzioni per chi apre le attività in centro storico con un impegno economico del Comune di 30 mila euro".

La riduzione tariffaria non andrà a intaccare i servizi ambientali presenti. Infatti sarà confermato totalmente il servizio di raccolta rifiuti con il sistema delle isole zonali e del porta a porta residuale, sia per le utenze domestiche che per le utenze non

domestiche, e si confermano i servizi di spazzamento, nelle varie frazioni in termini di personale impiegato e di tempo dedicato. Confermati i servizi dedicati allo svuotamento dei cestini stradali, che per la stagione estiva viene svolta in notturna e il servizio di decoro delle isole zonali, confermato per la stagione estiva e inserito per la prima volta nella stagione invernale-primaverile. Dal prossimo ottobre infatti sarà presente due giorni alla settimana anche durante l’inverno. Da quest’anno le scadenza per le bollette Tari sarà spedita in quattro i avvisi, con scadenze 30 settembre, 30 ottobre, 30 novembre e 5 dicembre.

m.m.