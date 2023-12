"Scintille di Umanità: "Uomo Nuovo" in scena al Teatro degli Impavidi"

“Scintille. Uomo nuovo”, spettacolo della compagnia Ordinesparso, va in scena questa sera alle 21 al Teatro degli Impavidi di Sarzana per una durata di 50 minuti. L’opera, liberamente ispirata al capolavoro di Mary Shelley, sarà interpretata da Jonathan Lazzini, Chiara Bruschi, Manuel Apice e Giovanni Berretta, che dopo questa serata sveleranno il programma della seconda edizione del festival “Esseri illuminati dalla luna” in programma dal 2 al di stasera presentato dall’associazione culturale Ordinesparso parte da un “problema” – spiega la compagnia – per proporre una “tesi” ed infine una “soluzione”: "Il nostro spettacolo non è la storia di un mostro, di una creatura terrificante, o di un Prometeo moderno che ha sfidato ogni accordo nel nome di un bene maggiore, ma è la storia di ognuno di noi. È la storia intrinseca all’uomo che si spaventa da solo".