Sarzana, il ‘Miro Luperi riapre ai tifosi. Stadio gratis nella sfida di domenica

Sarzana, 15 marzo 2025 – Lo stadio “Miro Luperi“ riapre e nell’occasione della sfida del campionato di calcio di Promozione tra la Tarros Sarzanese e Vallescrivia in programma domenica pomeriggio alle 15 l’ingresso sarà libero. La struttura potrà ospitare cento spettatori non essendo ancora del tutto completata l’operazione di riqualificazione della copertura della tribuna che da mesi sta impedendo sia alla Tarros Sarzanese, società che gestisce l’impianto comunale cittadino, che agli ospiti della Fezzanese, di ricevere il sostegno dei propri tifosi.

La Fezzanese, che milita in serie D, gioca le gare “casalinghe“ a Seravezza. Un primo passo insomma per il ritorno alla normalità e riqualificazione dell’impianto cittadino in attesa del finanziamento da oltre mezzo milione di euro stanziato dal Fondo Strategico Regionale per la riqualificazione del piazzale antistadio, un maxi-parcheggio da oltre 350 posti automobili che oltre per la pertinenza della struttura sportiva potrà diventare un ottimo punto di riferimento per la città tenendo conto della ridotta distanza con il centro storico e della serie di interventi in programma nell’area. Per la società rossoenra Tarros Sarzanese una buona notizia anche in vista dell’appuntamento di fine maggio quanto verrà organizzato il torneo di calcio internazionale giovanile “Tatain“ e lo stadio diventerà un punto di riferimento almeno per poter disputare qualche partita insieme all’impianto del centro sportivo “Berghini“.