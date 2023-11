Sarciara Raffica di furti nelle case, paura e rabbia tra i residenti

Ladri in azione a Sarciara, cresce la paura tra i residenti. La fascia oraria di azione prediletta dai malviventi sembra essre quella del tardo pomeriggio, tra le 18 e le 20. A quanto è dato sapere a oggi, il ladro o forse più probabilmente la banda di ladri ha già agito nei dintorni di via Aldo Moro, a Fabianetto, in via Borrotzu.

Alcuni residenti dellla zona rientrando a casa hanno trovato qualche luce accesa e le porte aperte, ma nulla di sottratto, forse i rumori hanno fatto desistere dal colpo e sono scappati via. Ad altri è andata peggio, come nel caso di una donna di 75 anni che al rientro a casa, sabato sera dopo una serata di svago trascorsa con i familiari, si è accorta che la porta era completamente aperta e, una volta entrata, ha fatto un’amara scoperta. Non c’erano più i monili in oro, ricordi del marito di valore soprattutto affettivo, e neanche la pensione, un po’ di più della somma che solitamente l’anziana tiene in casa perché si trattava dei soldi che aveva messo da parte in vista degli acquisti per i regali di Natale. I ladri hanno agito probabilmente passando attraverso il luogo chiamato Boschetto e sono entrati nonostante la presenza del cane, che forse sono riusciti a distrarre in qualche modo.

Nei giorni antecedenti non ci sono stati movimenti sospetti da mettere in allarme la popolazione, anche se qualcuno aveva notato, così dicono persone del posto, alcune persone con il cellulare in mano, forse stavano scattando foto, ma adesso la gente sta in guardia. Le forze dell’ordine hanno immediatamente raccolto le testimonianze e stanno controllando la zona in modo capillare.

Cristina Guala