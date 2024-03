Santo Stefano Rifiuti non registrati. Denunciati i titolari dell’autofficina

Una mattinata movimentata in via Vincinella nella zona artigianale di Santo Stefano Magra. Un via vai di lampeggianti e divise hanno accompagnato il sequestro di un’officina meccanica nell’ambito della campagna "Controllo autodemolitori" portata a termine dai carabinieri forestali. Ieri anche gli uomini della polizia del commissariato di Sarzana e la polizia di Santo Stefano Magra hanno supportato i colleghi nelle operazioni intorno all’area. I carabinieri hanno denunciato i titolari dell’autofficina per deposito e gestione illecita dei rifiuti e elevato due sanzioni per oltre mille euro. Il gruppo forestale ha effettuato un sopralluogo rilevando la presenza di numerosi rifiuti meccanici, pneumatici usati, marmitte, blocchi motore, componenti di carrozzeria e olio esausto e anche tre ciclomotori sui quali è in corso ulteriore verifica. Dalla verifica del registro di carico e scarico dei rifiuti è emerso che non fossero annotati. I due titolari sono stati denunciati per i reati di deposito incontrollato e gestione illecita dei rifiuti.