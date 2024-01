San Lazzaro Lunense batte il Lerici e sale in vetta

Il San Lazzaro Lunense è la nuova reginetta del campionato di calcio di seconda categoria. Ha superato 3 a 0 il Lerici e si è portata al comando della classifica confermandosi una delle protagoniste di stagione. Dopo la scorsa annata difficile il nuovo corso del club sembrerebbe davvero orientato verso traguardi importanti. Nella sfida del "Cristoni" successo firmato da Franzoni, Baudone e Bellè. Non è stato fortunato il debutto in panchina di Damiano Currenti. Il tecnico sarzanese è subentrato alla guida della Polisportiva Romito sostituendo nel corso della sosta Alessandro Parma. Gli arcolani sono stati battuti 3 a 2 dalla Bolanese che è andata a segno con Velez, Anastasia e Bertoni mentre per il Romito in gol Naclerio e Marselli. Currenti ha iniziato la stagione a Vezzano in prima categoriama ha concluso il rapporto con il club prima del 31 dicembre potendo così, in base alla nuova disposizione federale, accasarsi in un’altra squadra se di categoria differente da quella lasciata. Per questo ha potuto trovare una nuova collocazione. Vittoria della Polisportiva Monterosso 2 a 0 sul Mamas Giovani. Vittoria netta dei sarzanesi del Calcio Nave guidati dal tecnico Sorrentino sullo Spezia Sportale 4 a 0, in parità Mamas B-Ceparana 4 -4 e Santerenzina-Rio Major 1-1. Al comando della classifica il San Lazzaro Lunense con 22 punti seguito da Rio Major 20; Romito e Calcio Nave 18; Monterosso e Mamas 15; Calcio Spezia Popolare e Lerici 9; Spezia Sportale 0.