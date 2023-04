Salvò famiglia in mare Encomio a finanziere

Ha ricevuto l’encomio il sottufficiale della Guardia di Finanza che qualche mese fa con grande tempismo e lucidità era riuscito a mettere in salvo una famiglia in difficoltà al largo di Bocca di Magra. Marco Costa, in servizio a Spezia, ha ricevuto il riconoscimento nel corso della cerimonia che si è svolta a Palazzo Ducale sede della Provincia di Massa Carrara. Costa era in barca insieme al figlio e un amico di ritorno da una uscita nella zona di Punta Bianca quando ha visto una imbarcazione, con a bordo due adulti e un bambino residenti a Massa che erano da poco salpata dal porto di Marina di Carrara, che stava affondando. Era riuscito a avvicinarli e con una fune trainarli fino alla spiaggetta della Sanità di Bocca di Magra dove nel frattempo erano arrivati, allertati telefonicamente dal finanziere, i mezzi di soccorso. La situazione venne risolta nel migliore dei modi, con un pizzico di spavento, ma fortunatamente senza nessun ferito.