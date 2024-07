Salvata dopo l’incidente. Avena offre il suo affetto

Quella di questo lunedì è una storia di salvezza. Una storia per la quale facilmente si sarebbe potuto prospettare un tragico epilogo, ma che invece, grazie a una pronta sinergia di soccorsi e di assistenza; ha avuto un lieto fine. È la storia della piccola Avena: una gattina adulta di taglia media e di razza europea comune, dal morbido manto bianco latte e dai grandi occhi verdi; incorniciati da una "mascherina" di pelo beige tigrato che la rende unica, con un’unica macchia sul fianco sinistro marrone-rossiccio proprio come la sua coda. Dall’indole curiosa ma soprattutto affettuosa, Avena ama le coccole e la compagnia sia degli amici umani che degli altri felini: con entrambi le piace giocare e i regalare tenere effusioni. Proprio a tutti, nessuno escluso. E forse, indole a parte, è proprio questo il suo modo speciale per ringraziare l’essere umano che quel giorno l’ha raccolta sull’asfalto portandola in salvo; e anche per ricambiare dell’accoglienza i tanti amici felini che ha trovato quando ha riaperto gli occhi. Avena è stata vittima di un grave incidente stradale e, dopo un immediato soccorso e le cure veterinarie, alla fine di marzo è stata portata al gattile della Spezia per trascorrere un lungo periodo di degenza al termine del quale anche la sua mandibola è tornata a posto mentre permane il non controllo dei propri bisogni che la porta a dover essere accudita per evitare possibili infezioni. Pertanto ora Avena è pronta per passare dalle amorevoli cure dei volontari dell’associazione "L’Impronta" a quelle di una nuova famiglia tutta per lei.

Alma Martina Poggi