Saetta amante dei boschi. Spinone tutto da scoprire

Saetta è un giovane esemplare di incrocio spinone di taglia contenuta – perché media e non grande come, per lo più, vuole la razza canina con cui è incrociato – di quattro anni, che da poco più di uno si trova ospite del canile municipale della Spezia, dopo essere stato trovato sperduto e vagante sul territorio di Sarzana senza microchip. Dalla corporatura solida ma al contempo snella e longilinea, Saetta ha un pelo dritto, duro, di media lunghezza e di colore bianco sul petto; che si presenta invece nero focato su tutto il resto del corpo.

La sua indole è estremamente sensibile: timido e pauroso con chi non conosce, si rivela invece tanto dolce e affettuoso con tutti gli amici umani che sanno conquistare la sua fiducia. Da autentico spinone, Saetta ama esplorare e fare belle passeggiate per sentieri immersi nella natura, alla ricerca di posti nuovi e di tracce da seguire.

Perfetto sia per bambini che per anziani, Saetta proprio non va d’accordo con i gatti ma – come precisano i volontari dell’associazione "L’Impronta" che di lui si prendono cura all’interno del canile del Comune della Spezia – si può valutare l’interazione e la compagnia di altri cani. Dunque, se amate particolarmente le belle passeggiate nella natura, su per i sentieri boschivi e siete provvisti di quel poco di pazienza, sufficiente a fare breccia nella sua corazza di paura e timidezza, rimarrete folgorati e troverete in Saetta un cuore d’oro e un compagno fedele per la vita.

Alma Martina Poggi