Sabato sera a teatro nell'ex ceramica di piastrelle Vaccari di Ponzano

Santo Stefano Mgra (La Spezia) 13 maggio 2022 - Sabato sera a teatro con la rassegna “Su il Sipario” organizzata con il patrocinio del Comune di Santo Stefano Magra alla sala dell’calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano e organizzata dalla Compagnia La Corte della Spezia con il contributo dell’ex assessore comunale Gennaro Giobbe grande appassionato di teatro e attore amatoriale molto apprezzato. Sono in calendario gli ultimi due appuntamenti. Si parte sabato alle 21.15 con la Compagnia delle Muse di Cremona che porterà in scena “Il veleno del teatro” di Rodolf Sirera, regia di Luciano Sperzaga infine la chiusura sabato prossimo 28 maggio con “La misteriosa scomparsa di W” scritto da Stefano Benni e interpretato dalla compagnia teatrale “ Le Gocce” di Genova sotto la regia di Damiano Fortunato. L’ingresso agli spettacoli come nelle precedenti rappresentazioni iniziate a aprile sarà libero ma è consigliata la prenotazione contattando il numero 335-5857488.