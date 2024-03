"Ruggia non abita sul territorio. Lo usa come trampolino di lancio"

"Attacchi insensati". Gianluca Colli, esponente di Vezzano Ligure in Movimento si rivolge al consigliere comunale della Lega Jacopo Ruggia, candidato sindaco alle prossime elezioni per una parte del centrodestra: "Quello che stiamo facendo come Vezzano Ligure in Movimento – spiega Colli – ha l’obiettivo di risolvere le problematiche nei vari quartieri con i fatti e non con dichiarazioni a cui non seguono azioni concrete".

Per quanto riguarda l’ultima critica del candidato Ruggia relativa alle due strutture sportive presenti nel quartiere di Sarciara, in particolare quella più a monte, Colli precisa che il problema della pulizia dell’area era stato sottoposto all’amministrazione comunale alcune settimane fa: "Dopo un sopralluogo iniziale, l’intervento effettivo è stato calendarizzato. Ancora una volta noi abbiamo portato all’attenzione dell’amministrazione comunale le segnalazioni dei residenti sollecitando, al contempo, la tempestiva presa in carico del problema".

Ma è anche sull’appartenenza al territorio che Colli vuole puntualizzare: "Lui è residente in altro comune. Spera di poter utilizzare Vezzano per crearsi una carriera politica, il suo trampolino di lancio". Un lavoro continuo e attento sul territorio quello di Vezzano Ligure in Movimento: "Il lavoro che sto svolgendo insieme al gruppo di cui faccio parte, non è all’ottenimento di una poltrona in Comune in occasione delle prossime elezioni. A dimostrazione di ciò vi è stato il mio categorico rifiuto dell’incarico di vicesindaco offertomi proprio dal consigliere Ruggia, se avessimo aderito alla sua lista, alla fine dello scorso anno". Le priorità, conclude Colli, per Vezzano Ligure in Movimento, sono la sicurezza dei concittadini vezzanesi e il decoro urbano.

Cristina Guala