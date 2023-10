Rsa Sabbadini, situazione critica: "L’edificio non è più adeguato"

Sarzana, 2 ottobre 2023 – “La Sabbadini manifesta segni di obsolescenza strutturale che rendono difficile in questo momento assicurare il livello che un’amministrazione richiede a una struttura di questo tipo". Parole dell’assessore alla sanità Carlo Rampi che, in occasione del consiglio comunale dello scorso venerdì, ha risposto all’interpellanza protocollata dal consigliere Renzo Guccinelli (Sarzana protagonista) il 5 settembre sullo stato della casa di riposo di via Falcinello. Un tema, quello dell’rsa e delle sue criticità, che "La Nazione" ha più volte affrontato, dando voce anche alle segnalazioni avanzate da ospiti della struttura.

Un edificio datato e che presenta varie problematiche, ma che ospita in media dai 54 ai 55 anziani, che ne rappresentano la massima capienza. Una struttura che a detta del vicesindaco "risente degli anni e che non perfettamente consona al tipo di servizio che rappresenta" e per la quale sarebbe necessario o "un ripensamento strutturale importante, oppure come si era ipotizzato in passato una sostituzione della struttura fisica". Confermati dallo stesso assessore anche i contagi da Legionellosi, quantificati in un paio di casi, che ne mesi scorsi si sono verificati fra gli ospiti della Rsa. "Quello della Legionella è un fenomeno noto all’amministrazione e sono stati messi in atto tutti i provvedimenti del caso – ha chiarito l’assessore Rampi –.Gli esami dei sistemi di aerazione avevano riscontrata una positività al batterio, quindi sono stati immediatamente emessi provvedimenti del sindaco che hanno sancito l’esclusione di tutti gli impianti che non avessero filtri assoluti. Ordinanza che è stata poi reiterata in esito a una bonifica di tutti gli impianti di aerazione in cui erano ancora presenti tracce seppur modeste di legionellosi". Confermata anche la fragilità della struttura dal punto di vista delle infiltrazioni di acque meteoriche sia dalla copertura del tetto sia dai sotterranei: "Deve essere ripensato il sistema di canalizzazione delle acque per evitare fenomeni che si sono presentati di recente. Andranno trovate soluzioni tecniche a stretto giro".

“Mi ritengo insoddisfatto perché mi aspettavo l’assunzione di impegni maggiori – ha replicato il consigliere Guccinelli –. Concordo sul fatto che questa sia una struttura datata e proprio per questo mi aspettavo più concretezza, soprattutto da un’amministrazione così attenta a intercettare finanziamenti. Mi aspettavo che questa fosse per voi una priorità, su cui intervenire al più presto magari dando la precedenza su altro. Non bastano i sopralluoghi dell’Asl e l’azione ispettiva non dovrei farla io, ma voi in quanto amministrazione".