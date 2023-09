Allarme alla casa di riposo: "Pesanti infiltrazioni e allagamenti. Ascensori spesso guasti"

Sarzana, 12 settembre 2023 – Allagamenti e guasti: spuntano nuove ombre sulla casa di riposo Sabbadini.

A sollevare l’attenzione su alcune problematiche che si sarebbero verificate ultimamente all’interno dell’rsa di via Falcinello è stato Renzo Guccinelli, ex sindaco ed ex candidato sindaco del centrosinistra all’ultima tornata elettorale, che, nella veste attuale di consigliere comunale di opposizione di Sarzana Protagonista, proprio nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco Cristina Ponzanelli e a tutta l’amministrazione comunale proprio per comprendere se la giunta fosse al corrente della situazione e cosa intendesse fare per risolvere le varie criticità riscontrate.

E il vicesindaco e assessore alla sanità Carlo Rampi, da noi contattato per avere delucidazioni al riguardo, ha assicurato: "Contatteremo al più presto la direzione medica della struttura per avere il quadro completo della situazione".

«Nei giorni scorsi – ha spiegato il consigliere di opposizione – a seguito delle abbondanti precipitazioni, la residenza per anziani ha subito pesantissime infiltrazioni, che hanno provocato allagamenti importanti di parte della struttura, in particolare nella parte interrata dove si trova la camera mortuaria. Non si tratta di un caso isolato, sappiamo che disagi di questo tipo si verificano spesso quando piove".

Ma questo non sarebbe l’unico problema che insiste nell’rsa dal momento che "sono ormai frequenti i guasti degli ascensori che, essenziali alla mobilità degli anziani, costringono gli ospiti a rimanere nelle loro camere perdendo ogni possibilità di socializzazione".

Proprio sulla base di queste problematiche, cui si unisce la carenza del livello di assistenza prestato agli oltre 50 degenti della struttura, e le voci arrivate al consigliere di opposizione sulla possibilità che alcuni degenti e operatori abbiano contratto la legionella, Renzo Guccinelli ha rivolto alcune domande all’amministrazione Ponzanelli.

"Vorrei sapere se esiste un progetto di manutenzione straordinaria della struttura – ha proseguito il consigliere di Sarzana Protagonista – e quali sono gli eventuali costi e i tempi di intervento. Date le criticità mi piacerebbe anche capire se il gestore stia effettivamente adempiendo a tutti gli obblighi previsti dal contratto di appalto". E ha concluso: "In che modalità e con quali tempistiche l’amministrazione e Asl 5 effettuano controlli nell’rsa? E soprattutto, se è vero che diversi ospiti siano stati contagiati dalla legionella, come e quando si è intervenuto per risolvere il problema?".