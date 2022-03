Rotatoria, senso unico alternato durante i lavori

Gli automobilisti dovranno avere pazienza e attenzione. Sono infatti necessari alcuni accorgimenti tecnici per consentire la realizzazione della rotatoria in piazza San Giorgio iniziati da qualche giorno per tradurre il progetto sperimentale in una soluzione definitiva che disciplini in transito veicolare all’ingresso del centro storico ma contribuisca a mettere ordine e riqualificare il manto stradale e i marciapiedi. E’ prevista anche nei prossimi giorni, dalle 8 alle 18, il restringimento della carreggiata nell’area cantiere e la possibilità di organizzare un senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico per il perdurare fuori dagli orari stabiliti ma il passaggio pedonale dovrà essere garantito in sicurezza.

La realizzazione della rotonda contribuirà a riqualificare anche i marciapiedi laterali che si diramano verso le vie Brigata Partigiana Ugo Muccini, Pietro Gori, Sobborgo Spina e Sobborgo Emiliano oltre a installare nuovi parapedonali. I lavori sono stati assegnati al termine della procedura negoziata alla ditta Ceragioli Costruzioni per un importo di 93 mila 248 euro. A sostenere l’amministrazione comunale sarzanese nell’applicazione del progetto avviato qualche anno fa ma ma soltanto in fase sperimentale per verificare l’incidenza sul traffico è intervenuto anche il contributo di Regione Liguria che ha messo a disposizione 130 mila euro. La conclusione dei lavori è prevista prima dell’estate.