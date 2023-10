La risonanza è un’odissea: prima il macchinario rotto, poi la prenotazione sparita

Sarzana (La Spezia), 31 ottobre 2023 – La prenotazione è sparita e nessuno riesce a spiegarsi il motivo. Le telefonate e le successive richieste di ritrovare l’impegnativa con la quale la signora Pamela ha regolarmente fissato la risonanza magnetica da eseguire all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, non hanno però risolto il mistero. E la paura adesso è che l’esame, richiesto in estate, possa essere fissato chissà a quale data. Il tutto senza avere una spiegazione sulle ragioni dell’improvvisa sparizione dall’agenda. La situazione paradossale si è innescata lo scorso 19 ottobre all’ospedale San Bartolomeo quando la donna, residente a Santo Stefano Magra, si è presentata per sottoporsi a una risonanza magnetica all’encefalo per un problema all’orecchio. Un esame consigliato anche dal medico durante l’estate e quindi prenotato. "Inizialmente – ricorda – ho avuto addirittura anche un pizzico di fortuna. L’esame infatti era stato fissato a dicembre poi mi hanno richiamato anticipandomi al 19 ottobre anche se la sodisfazione è durata ben poco. Nonostante due giorni prima con gentilezza mi abbiano contattato dall’ospedale ricordandomi l’appuntamento".

Poi la sorte ci ha messo lo zampino perché il giorno dell’esame l’ecografo si è rotto. "Sono arrivata in ospedale alle 15 - prosegue - e ci hanno comunicato che il macchinario si era rotto e che stavano intervenendo i tecnici quindi non ci sarebbe stata la possibilità di far nulla. Poi si è aperta una situazione paradossale, perché nei giorni successivi la mia prenotazione è scomparsa. Hanno iniziato infatti a richiamare tutte le persone che, come la sottoscritta, hanno dovuto rinunciare all’esame a causa del guasto: ma del mio nome si sono perse le tracce e nonostante mi sia presentata mostrando la richiesta del 19 non esisto e devo prenotare una nuova data. Ma è possibile? In accettazione risulta la prenotazione del 19 ma per la radiologia non esisto e non possono sottopormi alla risonanza".

Intanto dopo le celebrazioni dei giorni scorsi del reparto di cardiologia riabilitativa il coordinatore di AvantInsieme Sarzana ha voluto rimarcare le grandi potenzialità del San Bartolomeo. "Partendo dall’esempio di questo reparto – ha scritto Thomas Landini – si tragga spunto per rafforzare tutti gli altri, partendo dal pronto soccorso e poi la riapertura di maternità e ginecologia. Auspichiamo che la nostra aministrazione comunale sia al nostro fianco nella battaglia per modificare il piano sanitario regionale e riportare l’ospedale sazanese al ruolo che gli spetta".