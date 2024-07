Rifiuti lasciati in strada: "Il servizio non funziona"

Ritiro della spazzatura in tilt a Romito, i residenti protestano e al problema si è interessato il neo consigliere comunale Enrico Vesco che ha fatto presente la situazione all’amministrazione comunale: "Alcuni abitanti inferociti mi hanno segnalato che in via Gaggiola a Romito non ritirano la spazzatura da lunedì scorso – spiega l’ex assessore regionale –, ovviamente ho già scritto alla sindaca Monica Paganini e all’assessore Camilla Monfroni chiedendo che se ne occupino rapidamente per ridurre il disagio dei cittadini". Anche altre segnalazioni, oltre a quella di Vesco, sono arrivate a ’La Nazione’, in particolare legate ai disagi della raccolta differenziata, ma in questo caso non viene segnalato il mancato ritiro, bensì il lancio dei sacchetti dalle auto in transito. Non può essere spiegato diversamente quello accaduto nel giardino di una romitese che si è trovata alcuni sacchetti pieni e con lo spazio verde limitrofo alla casa sporco, l’ipotesi è qualcuno passando in auto abbia pensato di sbarazzarsi della spazzatura lasciandola nel giardino.