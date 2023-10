Rievocazione storica a Sarzana: colpi di cannone e sfilate d'epoca

Sfilate in costumi d’epoca, battaglie, colpi di cannone e soprattutto tanti visitatori nel centro cittadino. Dopo qualche settimana di riposo e recupero dalle fatiche estive la città, si riaccende sabato e domenica con la rievocazione storica della Guerra di Serrezzana in programma sabato e domenica organizzata dall’associazione Senza Tempo con il patrocinio del Comune di Sarzana. Arriveranno figuranti da diverse Regioni italiane e da molti Paesi stranieri tra questi Lituania, Inghilterra, Belgio, Ungheria. La Fortezza Firmafede diventerà da sabato il quartier generale delle truppe che alle 16, dopo il colpo di cannone, e il taglio del nastro della tredicesima edizione dell’iniziativa inizieranno gli spettacoli e le sfilate nel centro storico. Ad aprire il corteo saranno gli eserciti dei Fieschi quello Mediceo.

La rievocazione della battaglia di Serrezzana sarà poi affidata alla lettura di Simone Tonelli attore della Compagnia degli Evasi. Si riprende domenica alle 10 con l’apertura della Fortezza Firmafede e allestimento dei mercatini e degli spettacoli che proseguiranno per tutta la giornata. Per le due giornate della rassegna è previsto anche un concorso fotografico organizzato con la collaborazione del Circolo Fotografico Sarzanese. Al momento dell’iscrizione i partecipanti riceveranno le istruzioni per l’invio degli scatti che dovranno essere esclusivamente legati alle due giornate. Le premiazioni dei vincitori del contest verranno poi organizzate alla sede dell’associazione a Torrione Genovese di fianco a Porta Parma.