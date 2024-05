Ricordo di Dino Grassi. Operaio con orgoglio

Su iniziativa dell’associazione Mediterraneo e del Comune di Sarzana, Dino Grassi sarà ricordato domani a un anno dalla scomparsa: alle 17 inaugurazione, nell’atrio di Palazzo Roderio, della mostra “Uomini e navi”, a seguire la presentazione del libro “Io sono un operaio. Memoria di un maestro d’ascia diventato sindacalista”. Grassi è stato un operaio del Cantiere del Muggiano alla Spezia, per oltre dieci anni segretario della Commissione Interna. Fu consigliere regionale del Pci dal 1970 al 1980 e continuò a fare l’operaio. Nato a Massa nel 1926, si trasferì prima a Pozzuolo, poi a San Terenzo. Dopo il matrimonio visse sempre a Sarzana, dove fu consigliere comunale e assessore dal 1980 al 1985. “Io sono un operaio” racconta la sua vita lavorativa al Muggiano tra il 1940 e il 1980; la pubblicazione è stata curata da Giorgio Pagano come anche la mostra “Uomini e navi”, che segue il filo narrativo della “Memoria”: l’infanzia e la gioventù di Dino, il primo affascinante incontro con le navi e con gli operai, il matrimonio e la vita familiare, le lotte in fabbrica, le trasformazioni del Cantiere, fino all’impegno in Regione.

"Il titolo Uomini e navi – spiega Pagano – era uno dei due proposti da Dino per la ‘Memoria’. ‘Io sono un operaio’ era la risposta che dava quando gli si chiedeva l’identità. ‘Uomini e navi’ erano le grandi passioni della sua vita". Interverranno la sindaca Cristina Ponzanelli, lo studioso Egidio Banti, il saggista Andrea Ranieri e Giorgio Pagano.