Ricordando Capolicchio "Un dolore lungo 30 anni"

La città, in occasione del 30° anniversario della strage di via Dei Georgofili a Firenze, ha ricordato Dario Capolicchio con le parole della sindaca Cristina Ponzanelli che ha scritto una lettera al giovane studente sarzanese morto nell’attentato del 27 maggio 1993, a soli 22 anni. Ieri Ponzanelli ha anche deposto un mazzo di fiori alla targa commemorativa nella piazza dedicata al giovane prima di recarsi al cimitero per deporre il cuscino di fiori inviato dal Comune di Firenze in segno di omaggio per la morte di Capolicchio. La lettera è stata lasciata nella piazza e al cimitero. Uno stralcio: "Caro Dario, trent’anni senza di te spezzano il cuore. Trent’anni da quando quell’assurda violenza ti ha portato via nei tuoi anni più belli alla tua famiglia, alla tua comunità, al tuo futuro. È un dolore immenso e non esistono parole che possano alleviare un dolore così grande e duraturo. Possiamo soltanto ricordare e impegnarci ancora e sempre, tutti insieme, per continuare a combattere quel mostro che è la mafia: un mostro presente ma capace di nascondersi... Un mostro che distrugge famiglie e speranze, semina terrore e ruba il futuro di donne, uomini e intere comunità". E prosegue: "rispetto a trent’anni fa, caro Dario, il nostro Paese ha compiuto passi avanti nella lotta alle mafie ma non possiamo ancora dire di aver concluso il nostro impegno contro questo mostro. Non possiamo fermarci, perché dobbiamo impedire che tragedie assurde come quella che abbiamo subito trent’anni fa si ripetano ancora".