Rete di drenaggio di acque bianche. Manutenzione straordinaria in corso

Sono iniziate la scorsa settimana, in vista delle abbondanti quantità di pioggia che si sono riversate sul territorio amegliese domenica (giornata in cui per via dell’allerta arancione spiagge pubbliche, stabilimenti balneari, cimiteri e impianti sportivi sono stati interdetti) con ordinanza sindacale) le operazione di manutenzione straordinaria della rete di drenaggio delle acque bianche che stanno interessando la frazione di Fiumaretta.

Nel dettaglio l’intervento che ha riguardato la pulizia di tutta la rete delle acque usate per il raffreddamento degli impianti, per pulire l’esterno e raccolte dalla pioggia di via Municipio, è stato effettuato dalla ditta Pellegrini escavazioni a fronte di un corrispettivo pari a 12 mila 500 euro. La condotta intubata è stata ripulita dagli operatori aspirando il materiale di risulta attraverso un escavatore a risucchio: un mezzo di grande potenza capace di asportare materiale solido senza intervento di liquidi che era già stato usato per effettuare un intervento simile su un canale di via Maestà due anni fa e anche per il canale di via Pisanello.

L’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Nicolas Cervia fa sapere che durante i lavori di manutenzione straordinaria delle rete di drenaggio dalla condotta sono stati asportati importanti quantità di quel materiale solido depositato dalle piogge degli ultimi mesi, che avrebbero potuto determinare una fonte di potenziale pericolo per lo smaltimento delle acque piovane.

"Le operazioni per garantire la manutenzione straordinaria della rete di drenaggio delle acque bianche proseguiranno anche nelle prossime settimane – conclude l’assessore ai lavori pubblici –. Si procederà sempre utilizzando l’escavatore a risucchio, mezzo unico nel suo genere, con una serie di interventi puntuali che insisteranno su via Baban".

E.S