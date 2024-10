Ren, muscoli e timidezza. In canile dall’età di 6 mesi

La sua mole imponente, dalla muscolatura tonica e potente, racconta di quella forza e di quel coraggio per i quali la razza cui appartiene è famosa nella storia; fin dai tempi dell’impero romano. Ma il suo sguardo - quei suoi occhi piccoli, castani e sperduti – "parla" invece di tutta la sua grande e rassegnata tristezza: per un presente che scorre via, guardando il mondo attraverso le grate della sua gabbia; a causa di un passato di rinuncia, senza possibilità di appello e senza colpa. Ren e i suoi due fratelli infatti sono cresciuti all’interno del canile municipale della Spezia, allevati con cura e con amore dai volontari dell’associazione L’impronta, dopo che – a soli sei mesi – ne è stata fatta la regolare rinuncia di proprietà presso la struttura. Di quattro anni e di taglia media, oggi Ren è un bellissimo esemplare di cane corso dal lucido manto a pelo corto, con tigrature nere su fondo grigio e marrone. Caratteristiche poi sono due macchie bianche latte che presenta sulla gola e sul petto. Timoroso, molto insicuro e diffidente con chi non conosce Ren, realtà del canile a parte, non ha mai fatto esperienza del mondo esterno e ha tanto bisogno di qualcuno che voglia prendersi davvero cura di lui e con cui, fiducioso, andarne alla scoperta.

Alma Martina Poggi