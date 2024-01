Regionali di ginnastica artistica. Pioggia di coppe e medaglie. Brillano le atlete sarzanesi

Quindici coppe e tantissime medaglie per le allieve dell’Artistica 88 di Sarzana. Un bilancio estremamente positivo quello fornitoci da Silvia Pigoni, presidente dell’associazione sportiva dilettantistica con sede in via Crociata nonché ex ginnasta di successo e allenatrice, che ha commentato con soddisfazione gli ottimi risultati raggiunti dalle sue ragazze durante la prima prova del campionato regionale della Uisp di ginnastica artistica che si è svolto domenica 21 gennaio a Genova.

"Essere riuscite a portare più di cinquanta ragazze della nostra palestra a Genova è già di per sé un successo degno di nota per la nostra associazione – ha spiegato la presidente dell’Artistica 88 -. Un successo che è ancora più grande se penso alle tantissime coppe e alle medaglie che le ragazze hanno ottenuto partecipando a gare singole e a squadre. Questo ci sprona a impegnarci sempre di più e motiva senz’altro tutte le allieve a proseguire nel loro percorso sportivo".

Aggregazione, socialità, sport e salute. È una storia nata 8 anni fa quella dell’Artistica 88 quando a Silvia Pigoni nel 2016 è stata lasciata in eredità dal presidente Gianni la palestra Olimpia di via Posta vecchia. "Ho preso in mano l’Olimpia club – ha proseguito la presidente dell’Artistica 88 - poi ho deciso di spostarmi e aprire la mia società che porto avanti insieme a Gaia Pigoni, Chiara Graziani e Elena Protta. Siamo davvero una bella squadra e siamo davvero felici di essere riuscite, nel corso degli anni a raddoppiare le nostre iscritte che da 60 sono passate a essere 120. Abbiamo bambini che fino dai 9 anni sino a ragazze di 19".

Gli anni della pandemia, caratterizzati dallo stop forzato alle attività sportive e da pesanti restrizioni, che hanno messo in ginocchio diverse realtà sportivo non hanno scalfito la passione delle allieve per questo sport. Ragazze che al contrario, non appena possibile, sono tornate numerose ad allenarsi in palestra.

Ma tornando alla prima fase del campionato Uisp ecco di seguito i nomi delle ragazze dell’associazione sportiva dilettantistica sarzanese che si sono qualificate nelle gare individuali per le specialità parallele, travi, corpo libero e volteggio. Ad essersi aggiudicate il primo posto sul podio sono state Matilde Verdi, Margherita Mazza, Ambra Gozzani, Ambra Cuffini, Vittoria Maringola e Zoe Paita. Secondo posto in classifica nelle varie specialità invece per Emma Giannetti, Beatrice Di Casale, Bianca Parpinello e Alessia Zubbani. Terze in classifica Agata Endel, Chanel Silvestri, Bianca Girolmini, Anna Sarettini e Giada Toracca. Ottimi anche i risultati raggiunti anche dalle tante allieve che hanno gareggiato in squadre.

Elena Sacchelli